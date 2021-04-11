Бишкек, , 13:32 — REGNUM В Киргизии явка на выборах в местные органы власти по состоянию на 14:00 (11:00 мск) составила 20,33%, проголосовали 674 419 избирателей, сообщили 11 апреля в пресс-службе ЦИК Киргизии.

Белый дом в Бишкеке. (сс) Bala Biott

Общая явка на референдум по проекту новой конституции составила к указанному времени 700 000 человек или 19,41%.

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Напомним, 2435 избирательных участка в Киргизии начали работу 11 апреля в 08:00 по местному времени (05:00 мск). Референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие более 30% избирателей из 3,6 млн граждан, обладающих избирательным правом. Для выборов в местные органы власти порога явки нет.

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