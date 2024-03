Вашингтон, 11 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft планирует выпустить видеоигру Age of Empires IV осенью 2021 года. Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Xbox.

Ageofempires.com Age of Empires IV

10 апреля Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвящённое будущей игре Age of Empires IV. Разработчики показали одну из четырёх новых кампаний, а также представили несколько цивилизаций.

В Microsoft подтвердили, что выход четвёртой игры серии Age of Empires запланирован на осень текущего года. До этого времени разработчики планируют провести закрытое тестирование, на которой можно записаться на сайте проекта.

Работающая над Age of Empires IV студия Relic Entertainment пообещала выпустить несколько обновлений для предыдущих игр серии. Age of Empires II получит новую кампанию и кооперативные битвы, а Age of Empires III — две новых цивилизации.