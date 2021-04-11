Талса, США, , 13:06 — REGNUM В команде российского боксера Максима Власова считают, что судьи несправедливо отдали победу в бою за звание чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг представителю США Джо Смиту — младшему. Об этом 11 апреля рассказали в команде российского спорстмена.

«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой», — приводит слова представителя команды Власова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ввиду того, что данный поединок проходил в США «ждать благосклонности от судей не приходилось».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Власов уступил Джо Смиту — младшему в проходившем в Талсе (США) бою, на кону в котором стоял вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.