Киев, 11 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Жители Украины и весь «цивилизованный мир» должны продемонстрировать «особое единство», чтоб не допустить масштабной войны. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 11 апреля пресс-службой главы государства в связи с международного днем освобождения узников нацистских концлагерей.

Indi Samarajiva Марионетка

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По словам украинского лидера, в годы Второй мировой войны Украина потеряла множество своих «сыновей и дочерей» в нацистских лагерях, застенках и каторжных работах, и о всех них страна помнит.

«В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов» , — сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Отметим, на Украине с начала 2021 года в средствах массовой информации, подпитывающих официальную пропаганду, участились заявления о готовности украинской стороны к «полномасштабному вторжению» России в Донбасс, а также на территорию Украины. Вслед за данными заявлениями по инициативе Киева предельно накалилась обстановка в Донбассе.

2 апреля президент США Джо Байден, длительное время игнорировавший Владимира Зеленского, провел телефонный разговор с украинским президентом. Украинские журналисты издания «Страна.ua» выразили мнение, что ужесточение риторики с украинской стороны, а также обострение «ни с того ни с сего» на линии фронта было организовано представителями официального Киева для того, чтоб «ускорить звонок из Белого дома на Банковую» и установить двустороннюю связь между американским и украинским лидерами.

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