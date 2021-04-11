Село Солонешное, Алтайский край, 11 апреля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Алтайские спасатели известили об открытии автодороги «Калининский-Сибирячиха» в Солонешенском районе, где ранее из-за обильного снеготаяния произошел перелив воды реки Ануй.

МЧС Автодорога «Калининский-Сибирячиха» в Солонешенском районе открыта для всех видов транспорта

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

На месте происшествия для контроля обстановки работали оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, местного пожарно-спасательного гарнизона, краевой пожарной части. Мониторинг был организован с помощью беспилотной авиации, в населенном пункте были проведены подворовые обходы, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Автодорога «Калининский-Сибирячиха» в Солонешенском районе Алтайского края

На данный момент проблемных участков нет, подтоплений жилых домов также не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Алтайского края зарегистрированы подтопления15 населенных пунктов в восьми муниципальных образований (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Солонешенский районы). Всего в крае подтоплено шесть жилых домов и более 100 приусадебных участков.