11 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Калуге многострадальный комплекс второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского начали строить ещё в 2014 году. Затем калужские власти неоднократно продлевали сроки сдачи объекта. Стройку даже замораживали. И вот, казалось бы, церемония открытия не за горами, но опять что-то пошло не так...

Отари Саркисян, , 15:27 — REGNUM Церемония открытия второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге, ранее широко анонсированная, не состоится 12 апреля, в День космонавтики.

Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге Сергей Дорогань

Официально об этом не сообщается, однако заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зенов написал в социальной сети «12 апреля мы со всем миром встретим 60-летие первого полёта человека в космос. Это день и событие общемирового масштаба. Мероприятия заглушат и затмят открытие второй очереди Музея космонавтики, а для Калужской области — это все-таки очень значительное событие. В этом есть и запрос, и потребность. Открытие Музея космонавтики сформировано, как отдельное событие».

По ранее широко афишированным мероприятиям, 12 апреля в Калуге планируется митинг возле здания музея истории космонавтики, церемонии возложения цветов к памятнику Ю.А. Гагарину и могиле К.Э. Циолковского, а вечером открытие Международного кинофестиваля о космосе «Циолковский».

Строительство второй очереди Музея космонавтики. 2020 Admoblkaluga.ru

По информации телеграм-канала «Свои люди в городке…», перенос церемонии открытия музея истории космонавтики произошёл «из-за того, что один из очень высокопоставленных чиновников не может приехать в Калугу 12 апреля».

Другой калужский телеграм-канал «Доживём до понедельника» пишет: «Из-за неназванных «высоких гостей» открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге точно не состоится 12 апреля. Какой-нибудь министр, который, по сути, из-за нежелания подвинуть свой график лишил горожан праздника. А мы-то думали, что музей строят для того, чтобы его экспонатами и технологиями любовались обычные жители, а не VIP-персоны».

Многострадальный комплекс второй очереди калужского музея истории космонавтики начали строить ещё в 2014 году. Завершить строительство должны были к концу 2016 года. Затем калужские власти заявили, что 12 апреля 2018 года будет официально представлен обновленный музей космонавтики. Однако затем церемонию открытия музея вновь перенесли, но теперь уже на декабрь 2019 года. В конце концов была названа окончательная дата — 12 апреля 2021 года. Впрочем, многие калужане считают, что наиболее приемлемая дата открытия музея истории космонавтики — 13 июня. Ведь именно в этот день 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин приехал в Калугу, где заложил первый камень в фундамент будущего здания первого в мире музея космонавтики.

Владислав Шапша на строительстве второй очереди Музея космонавтики. 2020 Admoblkaluga.ru

Пока, пишет телеграм-канал «Проходя Мимо», «калужским властям и чиновникам можно было досрочно, на эти субботу и воскресенье, в первые теплые выходные апреля открыть пусть не музей, но сквер. И пустить посмотреть людей на ракеты и скверик поближе. Тем более что под забором музея мы видели сегодня не только калужан с детьми, но и многочисленных гостей Калуги. И почти все они фотографировали прекрасные, сочные виды калужских ракет и далей, но через бесконечный забор и решетки. А за этим забором продолжались бесконечные работы — сеяли газон, что-то красили, смывали грязь и глину, гребли и селфились сами строители-гости Калуги…».

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил на открытие второй очереди музея истории космонавтики президента России Владимира Путина и американского изобретателя, поклонника русского космиста Константина Циолковского бизнесмена Илона Маска. Однако публичного ответа на своё приглашение в интернете калужский губернатор не получил.

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