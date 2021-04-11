Ханты-Мансийск, , 12:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 61 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (18) и в Сургуте (11), сообщает 11 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 68 случаев.

С начала пандемии на 11 апреля в Югре зарегистрировано 54 922 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 475 человек, скончались 786 пациентов с COVID-19.