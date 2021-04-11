Москва, , 12:44 — REGNUM При замене зимних автомобильных шин на летние следует обращать особое внимание на качество резины из-за повышения средней скорости движения автомобиля. Об этом сообщил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Шапарин отметил, что в летний период средняя скорость движения автомобиля вырастает, поэтому качество шин приобретает особое значение. При замене шин эксперт порекомендовал провести тщательный визуальный осмотр. При наличии трещин или стёртом протекторе рекомендуется установить новую резину.

Эксперт подчеркнул, что протектор шины не поддаётся восстановлению. Искусственное углубление протектора методом «нарезания» новых бороздок сильно снижает надёжность покрышки.

«У неё может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа, или она может взорваться», — предупредил Шапарин.

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