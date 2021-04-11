Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Российский вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский признан второй звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

В победном матче своей команды с клубом «Нэшвилл Предаторз» (0:3) в рамках регулярного чемпионата лиги, 26-летний российский хоккеист сыграл «на ноль», отразив все 36 бросков по своим воротам. Данный шат-аут стал для него четвертым в нынешнем сезоне.

Первой звездой дня признали нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который набрал в победной для своего клуба встрече с командой «Оттава Сенаторз» четыре (3 шайбы + результативная передача) очка.

Третьей звездой дня в НХЛ стал форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Майк Хоффман, оформивший дубль в победном для «блюзменов» матче с командой «Миннесота Уайлд» (3:2 ОТ).