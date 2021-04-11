Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Российский нападающий Никита Гусев, находящийся в данный момент в статусе неограниченно свободного агента, может перейти в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз». Об этом 11 апреля сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, команда из Санрайза является фаворитом в вопросе приобретения в свой состав 28-летнего хоккеиста из России.

Как сообщало, ранее стало известно, что хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» расторг контракт со своим российским нападающим Никитой Гусевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Никита Гусев сыграл в составе «Дэвилз» 20 матчей, отметившись в них двумя забитыми шайбами и тремя результативными передачами.