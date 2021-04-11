Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM Больница скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону открыла прививочный кабинет, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«В этом медучреждении он был крайне необходим. В больницу ростовчане всегда обращаются за экстренной помощью. Теперь у них есть возможность при желании пройти и вакцинопрофилактику от COVID-19», — написал Логвиненко в Instagram.

Прививочный кабинет принимает желающих получить вакцину от COVID-19 в первой половине дня — с 9:00 до 13:00. Добровольцам нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Нужна ли предварительная запись на вакцинацию, не уточняется.