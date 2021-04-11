11 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Станислав Тарасов, , 14:15 — REGNUM



Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС обещает оказать экономическую поддержку Турции

Как сообщает газета Ahval News, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященную будущему двусторонних отношений. После встречи Мишель и Ляйен подготовили совместный пресс-релиз, согласно которому пообещали оказать Турции экономическую поддержку, раскритиковали ее за нарушение прав человека и изложили свою точку зрения относительно решения о выходе из Стамбульской конвенции. Глава ЕК заявила об абсолютной приоритетности прав человека и напомнила: «ЕСПЧ принял четкое решение в отношении Османа Кавала и экс-председателя Демократической партии народов Селахеддина Демирташа, и Турция должна уважать решения ЕСПЧ». Она также сообщила о том, что в ходе встречи был затронут вопрос выхода Турции из Стамбульской конвенции, и Эрдогана призвали пересмотреть свое решение. «Мы приветствуем возобновление предварительных переговоров между Турцией и Грецией. Что касается Кипра, ЕС считает важным возобновление переговоров по поиску решений в данном направлении», — заявил Мишель.

Осман Кавала (сс) Janbazian

Два военных судна ВМС США войдут в акваторию Чёрного моря

Согласно сообщению TR724, внешнеполитическое ведомство Турции объявило о том, что на следующей неделе ВМС США направит в территориальные воды Турции военные суда. «15 дней назад по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что в рамках Конвенции Монтрё о статусе проливов в Чёрное море войдут два военных судна ВМС США. Они пробудут в акватории Чёрного моря до 4 мая», — сообщает источник в МИД.

Расследование в отношении 103 отставных адмиралов!

Как говорится в сообщении T24, начато официальное расследование в отношении 103 отставных адмиралов, подписавших петицию против выхода Турции из Конвенции Монтрё о статусе проливов, которая в последнее время является предметом активного обсуждения. Согласно сообщению прокуратуры Анкары, начаты официальные следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к петиции, опубликованной 4 апреля 2021 года на некоторых веб-сайтах и в социальных сетях, и привлечение их к ответственности.

Вслед за адмиралами с петицией выступили экс-депутаты

Как сообщает газета Sözcü, около 100 экс-депутатов выступили с петицией под названием «Основные постулаты республики неоспоримы! Канал «Стамбул» не может быть построен! Вопрос о пересмотре Конвенции Монтрё не должен стать предметом дискуссии!» следующего содержания: «Сначала 126 экс-послов сделали важное заявление относительно канала «Стамбул» и Конвенции Монтрё. Затем свое мнение высказали 103 отставных адмирала. Что может быть естественнее, чем высказывать свое мнение, когда на карту поставлены национальные интересы страны? Это и право, и гражданский долг. Ситуация вокруг строительства канала «Стамбул» и пересмотра Конвенции Монтрё, которая начала активно набирать обороты после подписания президентом указа о выходе из Стамбульской конвенции вопреки Конституции, вынудила нас выступить с данной петицией».

Франция хочет запретить деятельность «Национального видения»?

Как сообщает Bold Medya, пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что протурецкое религиозно-политическое движение «Национальное видение» выступает «против французских ценностей, равноправия мужчин и женщин и человеческого достоинства». По его словам, данная организация не должна совершать подобного рода деструктивных действий на территории страны. Атталь вместе с тем подчеркнул, что не призывает к запрету деятельности данного движения. «Хартия принципов ислама», инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном в целях борьбы с экстремистским исламом, была подписана на заседании в Елисейском дворце пятью из девяти федераций Совета мусульман Франции. Две протурецкие федерации — «Национальное видение» и «Вера и практика» — отказались подписывать текст хартии. Атталь напомнил, что, согласно некоторым данным, Эрдоган является членом «Национального видения», и это наталкивает на подозрения, что организация действовала по его инструкции.

Женщины борются за свои права Patrice CALATAYU

Ситуация с коронавирусом в Турции вышла из-под контроля

Как передает корреспондент газеты Duvar Мюзейен Юдже, согласно последним данным минздрава Турции, отделения интенсивной терапии заполнены на 66,5%. Эксперты отмечают важность борьбы с эпидемией и предупреждают, что система здравоохранения может не справиться с растущим числом заболевших. По словам президента Ассоциации реаниматологов профессора Исмаила Джинеля, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии быстро растет, и если ситуация не стабилизируется, то через десять дней мест в реанимации просто не останется. По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в сутки приближается к 50 000. По мнению преподавателя медицинского факультета Гарвардского университета и факультета биологии Бостонского колледжа микробиолога Эмраха Алтындиша, ситуация с распространением коронавируса в Турции полностью вышла из-под контроля и необходимо срочно ввести четырехнедельный карантин.

За последние десять лет количество потребителей наркотиков выросло на 189%

Согласно сообщению Shaber, до сих пор не утихают резонансные обсуждения кадров, на которых член и советник центрального аппарата правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) употребляет наркотики в своем автомобиле. Согласно отчету заместителя председателя Республиканской народной партии Гамзе Аккуш Ильгезди «Общая ситуация с наркотиками при режиме единовластия», по статистике, в период с 2009 по 2019 годы прокуратура задержала 2 069 868 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками. Это число эквивалентно 2% населения Турции, следовательно, каждый 50-й употребляет наркотики. В отчете говорится, что в период правления ПСР по подозрению в совершении преступлений, связанных с потреблением наркотических средств, прокуратура задержала 1 302 019 человек.

Шприц одноразовый © ИА REGNUM

США официально ввели санкции

США ввели против Турции санкции из-за покупки российских С-400. Ранее сообщалось, что согласно решению Конгресса США, принятому в прошлом году, уведомление о вводе антитурецких санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) вступает в силу 7 апреля. В декабре прошлого года министерство финансов США объявило о введении санкций против управления оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и чиновников ведомства — Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита. Согласно сообщению, ограничительные меры подразумевают запрет на владение недвижимостью на территории США, совершение операций с иностранной валютой, совершение платежей или переводов между финансовыми учреждениями и банками, а также въезд на территорию США. При этом финансовым организациям США запрещается предоставлять управлению оборонной промышленности Турции кредиты, сумма которых превышает 10 млн долларов, за исключением средств, выделяемых на гуманитарную деятельность, сроком на один год. В список санкций также включены запрет на получение кредитов в финансовых учреждениях США, получение кредитов в международных финансовых учреждениях и совершение прямых операций между финансовыми учреждениями Турции и Федеральной резервной системой США.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

В Турции заморожены активы 377 человек

Согласно решению министерства казначейства и финансов Турции, опубликованному в Resmi Gazete, за нарушение закона «О предотвращении финансирования терроризма» за № 6415 в Турции заморожены активы 377 человек, в том числе 205 человек, причастных к движению «Хизмет». 86 из них связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 77 — с Рабочей партией Курдистана (признана террористической в Турции) и 9 — с Революционной народно-освободительной партией. Примечательно, что среди «гюленистов», чьи активы были заморожены, значатся Джемаль Ушак, умерший в 2016 году, и Али Байрам, умерший в Египте в 2020 году.

Турция — страна с наибольшим количеством заключенных

Как сообщает Euronews, Совет Европы опубликовал статистику по заключенным за 2020 год. В то время, как количество заключенных в Европе планомерно снижается на протяжении последних семи лет, Турция, наоборот, стала страной с наибольшим количеством заключенных. В ней на 100 тысяч жителей приходится 357 заключенных. Согласно статистике, Турция является страной «с наибольшим количеством заключенных» в Европе.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'». Mz19.ru

«Вакцинный туризм»: туры из Турции в Москву

Как передает Sputnik, многие жители Турции ездят в Москву для получения российской вакцины Sputnik V, разработанной для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Раз в 28 дней из Турции в Москву организовывается два тура для получения вакцины Sputnik V. Стоимость тура составляет 1100 долларов. В интервью телеканалу «Звезда», который курирует министерство обороны Российской Федерации, пресс-секретарь платформы туроператоров Турции Джем Полатоглу сообщил: «Мы летаем в Москву на два дня. По прилете заселяемся в гостиницу. Нас сопровождает турецкоязычный гид. Всё происходит стандартно: проводятся экскурсии, мы гуляем по городу и перед возвращением делаем прививки. Через 28 дней мы обратно прилетаем в Москву для получения второго компонента вакцины. Стоимость такого тура составляет 1100 долларов».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Великобритания запретила гражданам Турции въезд «по результатам ПЦР-теста».

В то время как отставные адмиралы протестуют против выхода Турции из Конвенции Монтрё, бывший генеральный секретарь министерства национальной обороны Умит Ялым высказался в адрес министра национальной обороны Хулуси Акара: «Если бы судебная власть была независимой, Акара отправили бы за решетку».

В средствах массовой информации произошла смена должностей. От занимаемой должности освобожден генеральный директор информационного агентства Anadolu Шенол Казанджы. На его место назначен Сердар Карагёз из TRT World.

В адрес Эрдогана продолжает сыпаться критика в связи с инцидентом со стулом, когда во время встречи с ним главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложили присесть на диван для переводчиков и секретарей. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что «это неподобающее поведение, мне очень жаль, что глава ЕК была столь унижена». В своей речи Драги назвал Эрдогана «диктатором».

Международное информационное агентство Reuters сообщает, что международные резервы Центрального банка Турции на прошлой неделе упали до 10,68 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с 2003 года.