Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области впервые за последний месяц (с 1 марта) нет летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, передаёт ИА REGNUM 11 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19», — уточнили в донском правительстве.

Напомним, что с начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 3 796 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё 25 человек