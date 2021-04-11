Москва, 11 апреля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Заводские испытания многофункционального лабораторного модуля «Наука» завершены 11 апреля. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

Рогозин заявил, что новый российский модуль для Международной космической станции успешно выдержал заводские испытания. Специалисты завода-изготовителя выдали разрешение на разборку схемы и перевод модуля в барокамеру.

«Работа по подготовке к запуску модуля «Наука» идёт», — подытожил Рогозин.

Запуск модуля к МКС запланирован на лето 2021 года. «Наука» станет одним из крупнейших модулей станции. Новый модуль будет использоваться для проведения научных экспериментов, также «Наука» оснащена каютой для одного члена экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов заявил, что для интеграции модуля «Наука» в состав МКС потребуется около 10 выходов в открытый космос.