Финикс , США, , 12:56 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу хозяев со счетом 134:106.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник «Санз» Девин Букер, который смог набрать за игру 27 очков.

В составе «Вашингтона» наиболее результативным стал бразильский разыгрывающий Рауль Нето, набравший за встречу 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Финикс», проигравший прошлую встречу, 13 апреля сыграет с командой «Хьюстон Рокетс». «Вашингтон», этим поражением прервавший свою победную серию их двух подряд игр, в этот же день встретится с клубом «Юта Джаз».