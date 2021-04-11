Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 11 апреля.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 41 муниципального образования Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (90), Зерноградском и Сальском районах (по девять). Четверть новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 8,8% — дети.

Общее число жителей Ростовской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, достигло 83 482.

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