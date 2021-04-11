Донецк, 11 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. 49 единиц вооружения и техники разместили украинские военные вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной ими части Донецкой Народной Республики, сообщили 11 апреля в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ пять бронированных машин пехоты БМП-2 и три бронированные машины пехоты БМП-1 были размещены среди жилых домов на западной окраине поселка Крымское.

Из состава 36-й отдельной бригада морской пехоты ВСУ одна самоходная зенитная установка «Шилка» и одна боевая бронированная машина МТ-ЛБ были размещены на территории гражданского объекта в селе Черненко.

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За линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в селе Зачатовка специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», шестнадцать самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм 2С1 «Гвоздика» и семнадцать боевых бронированных машин, также сообщили в НМ ДНР.

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