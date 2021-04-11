Токио, , 12:45 — REGNUM Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собираются приготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, заразившихся коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает агентство Kyodo.

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Уточняется, что оргкомитет Игр намерен для этих целей зарезервировать целый отель, который находится на расстоянии в несколько километров от олимпийской деревни в районе Харуми, что обойдется организаторам в сотни миллионов йен.

Также уточняется, что заразившиеся SARS-CoV-2 и не нуждающиеся в госпитализации олимпийцы и персонал соревнований, будут изолироваться в номерах на десятидневный карантин. При этом также планируется приготовить 30 специальных автомобилей для доставки заразившихся в данный отель.

Отметим, летние Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на 2021 год, они должны состояться в период с 23 июля по 8 августа в столице Японии.