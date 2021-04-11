Воронеж, , 11:51 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 апреля. В регионе продолжается снижение числа новых пациентов с коронавирусом — накануне, 10 апреля, сообщалось о 190 выявленных носителях.

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 211 пациентов, скончались ещё 14 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 77 310 человек, выздоровели 72 034 пациента. Скончались 2 981 человек.