Москва, , 11:51 — REGNUM Открывшийся после реставрации старейший кинотеатр Москвы — «Художественный» — будет показывать как фестивальные, так и высокобюджетные фильмы. Об этом сообщил программный директор «Художественного» Станислав Тыркин агентству ТАСС.

Кинотеатр «Художественный» начал работать в Москве в ноябре 1909 года, что делает его одним из старейших кинотеатров мира. В 2014 году кинотеатр был закрыт на реставрацию, которая завершилась в конце 2020 года. «Художественный» возобновил работу 9 апреля 2021 года.

Программный директор кинотеатра рассказал, что в репертуаре будут фильмы соответствующие его названию — с элементами художественности. Он подчеркнул, что в программу будут включаться не только «безрадостные фестивальные драмы», но и высокобюджетные фильмы, например, новая работа Гая Ричи.

«Главный критерий выбора — качество фильма», — подчеркнул Тыркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте правительство Москвы начало реставрацию другого старейшего кинотеатр города — «Форум».