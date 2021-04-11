Москва, , 11:48 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8702 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

Сообщается, что 8702 новых случая заражения выявлены в 84 регионах России из 85 (не выявлены случаи в Чукотском автономном округе). При это 13% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 337 смертей от последствий заражения коронавирусом. Выздороветь от COVID-19 за 24 часа смогли 7230 человек.

Наивысший суточный прирост числа случаев заражения фиксируется в Москве — 2090 случаев. На втором месте Санкт-Петербург (694). Далее следуют: Московская область (574), Ростовская область (239) и Нижегородская область (236).