Краснодар, , 11:46 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 апреля. Накануне, 10 апреля, сообщалось о 107 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре COVID-19 обнаружили у 29 человек, в Сочи — у 23, в Лабинском районе — у семи. Шесть жителей заразились в Новороссийске, по пять — в Выселковском и Динском районах. На территории Геленджика, Туапсинского и Апшеронского районов зафиксировали по четыре случая заболевания», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус получили 43 550 человек, в том числе 2 870 детей. На 11 апреля показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 767,3. Выздоровели 38 168 человек. Скончался 2 451 пациент с COVID-19. В стационарах лечатся 1294 жителя с коронавирусом, 66 человек находятся в тяжёлом состоянии. Дома проходят лечение 1637 человек.