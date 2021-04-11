Луганск, , 11:43 — REGNUM Поиск новых площадок для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе со стороны Украины является лишь «способом договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта», заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. Об этом политик написал на своем Telegram-канале.

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Так Мирошник отреагировал на одно из недавних высказываний главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в ДонбассеЛеонида Кравчука относительно участия в переговорах по Донбассу представителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

По мнению представителя ЛНР, нет «адекватных причин» для отказа от Минска, как от переговорной площадки по Донбассу.

«Престарелый украинский политик Кравчук продолжает взбивать тему «Не хочу в Минск». Адекватных причин отказа от Минска, как переговорной площадки, как не было так и нет, кроме страха Кравчука, что ему предложат ответить за «Белоруссия — холуй!». Тут же Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса», — отметил политик.

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Мирошник также назвал поиск украинской стороной новых площадок для переговоров по Донбассу способом договориться об урегулирования конфликта без второй стороны конфликта.

«И есть в этом сермяжная правда, нас тяжело гнуть… Тех кто чувствует за собой свои дома, жён, матерей и детей, гнуть сложно. Отступать некуда!.. Поиск новых площадок, лишь способ договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта», — подытожил он.

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Напомним, 2 апреля в эфире украинского телевидения глава делегации от Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина является врагом России, а Белоруссия — «холуем» России. 6 апреля Кравчук заявил, что неплохой площадкой для переговоров по Донбассу могла бы стать Польша.

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