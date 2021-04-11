Портленд, США, , 11:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу хозяев со счетом 118:103.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и десятью результативными передачами. Его коллега по клубу — защитник Си Джей Макколлум — принес своей команде еще 26 очков.

У «Детройта» самым результативным оказался легкий форвард Джош Джексон, набравший за игру 21 очко.

Отметим, «Портленд» этой победой прервал свою серию из двух подряд поражений и 12 апреля встретятся с клубом «Майами Хит». «Детройт», выигравший прошлый матч, в этот же день сыграет с командой «Лос-Анджелес Клипперс».