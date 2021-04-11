Солт-Лейк-Сити, США, , 11:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арены» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 128:112.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, который набрал в матче 42 очка. Его коллега по клубу — разыгрывающий Майк Конли — принес своей команде еще 26 очков.

У «Сакраменто» самым результативным оказался разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший за игру 30 очков.

Отметим, «Юта» одержала вторую подряд победу и 13 апреля встретятся с клубом «Вашингтон Уизардс». «Сакраменто», потерпевший пятое подряд поражение, в этот же день сыграет с командой «Нью-Орлеан Пеликанс».