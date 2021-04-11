Волгоград, , 11:37 — REGNUM В Волгоградской области 11 апреля выявлено 107 носителей коронавируса — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 103 пациента, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у пяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждён 54 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 52 490 человек.

От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 1005 пациентов.