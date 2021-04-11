Рязань, , 11:37 — REGNUM В Рязанской области 11 апреля подтверждено 52 случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением ещё 69 пациентов, двое скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Рязанской области выявлено 26 875 носителей инфекции. Выздоровели 25 015 человек. В лечебных учреждениях находятся 232 пациента с COVID-19.

От осложнений скончались 402 пациента.