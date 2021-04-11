Белгород, , 11:34 — REGNUM В Белгородской области 11 апреля выявлено 82 носителя коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области достигло 35 213. Выздоровели 33 243 человека, в том числе 88 пациентов выписаны за сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 588 человек.