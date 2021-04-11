Москва, , 11:17 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в российской столице будет «круче и больше», чем первая. Об этом столичный градоначальник сказала в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 11 апреля.

Собянин рассказал, что вторая волна реновации будет запущена после того, как первая часть горожан переселится по программе в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома и уже на этих освободившихся землях начнут строить многоквартирные дома для второй волны.

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что большинство домов для первой волны реновации или уже строятся, или находятся в стадии проектирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве в 2017 году. В рамках программы предполагается переселить более миллиона человек из старого жилого фонда (в основном это «хрущевки») в новые квартиры, построенные за счет города.

В рамках первой волны реновации в Москве построены и сданы уже более сотни домов общей площадью 1,3 млн квадратных метров. Возводятся ещё более 270 многоквартирных домов общей площадью 4,7 млн квадратных метров.