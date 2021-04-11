Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, подводя итоги матча с «Рубином», назвал причину поражения своей команды (0:1).

«За исключением первых 15-ти минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное — нормально. <…> Думаю, после замен стали действовать не лучшим образом. Игроки должны были усилить игру, но они не вошли в неё», — отметил наставник.

ИА REGNUM сообщало, что единственный гол в матче «Ростов» — «Рубин» (Казань) забил Дарко Евтич.

В настоящее время казанская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице (43 очка), «Ростов» опустился на девятую строчку (37 очков).

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