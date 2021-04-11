Оклахома-сити, США, , 11:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 93:117.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который немного не добрал в матче до дабл-дабл с 27 очками и девятью подборами.

У «Оклахомы» самым результативным оказался форвард Дариус Базли, также не сумевший чуть-чуть добрать в матче до дабл-дабла 17 очками и девятью подборами.

Отметим, «Филадельфия» проиграла прошлый матч и 13 апреля встретятся с клубом «Даллас Маверикс». «Оклахома» потерпела шестое подряд поражение и 14 апреля сыграет с командой «Юта Джаз».