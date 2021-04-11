Брянск, , 11:34 — REGNUM В Брянской области 11 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 72 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 36 620 носителей инфекции. Справились с болезнью и выздоровели 35 774 человека.

Лаборатории провели 514 925 исследований на коронавирус, в том числе 1405 тестов выполнено за сутки.