Элиста, 11 апреля 2021, 11:04 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 11 апреля.
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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами COVID-19 стали 325 пациентов.
ИА REGNUM сообщало, что в регионе сократился суточный прирост носителей коронавируса. В связи со снижением числа заражений принят ряд решений по смягчению коронавирусных ограничений.
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