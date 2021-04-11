Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 101:126 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Кевин Дюрант, сумевший набрать в матче 22 очка.

У «Нетс» самым результативным оказался центровой Андре Драммонд, который оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

Отметим, «Лейкерс» проиграли прошлый матч и 13 апреля встретятся с клубом «Нью-Йорк Никс». «Бруклин» этим поражением прервал серию из двух побед подряд и в этот же день сыграет с командой «Миннесота Тимбервулвз».