Элиста, , 11:00 — REGNUM Ещё 15 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 11 апреля.

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В настоящее время в ковидных госпиталях занято 243 койки. В тяжёлом состоянии находятся девять человек. 608 жителей республики соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 20 201 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 19 347 человек.

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