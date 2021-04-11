Донецк, , 11:00 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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«У 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — добавили в минздраве.

По данным на 11 апреля в ДНР всего было зарегистрировано 30 566 случаев заражения SARS-CoV-2, 2334 из них оказались смертельными. Побороли инфекцию 21 774 инфицированных. 6458 пациентов на данный момент получают лечение.

За сутки в Республике зарегистрировали 57 пациентов с диагнозом «пневмония», 39 из них были госпитализированы. На текущий момент на лечении с диагнозом «пневмония» в медицинских учреждениях Республики находятся 1133 пациента, 537 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки численность пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке возросла на одиннадцать человек.

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