Вашингтон, 11 апреля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Лучшим режиссёром 2020 года по версии Гильдии режиссёров США (DGA) признана Хлоя Чжао за работу «Земля кочевников». 73-я церемония вручения премии DGA прошла в виртуальном формате 10 апреля.

Mike Dilon Центральный офис ГРА на бульваре Сансет

На главную награду в категории «Лучший режиссёр полнометражного фильма» были номинированы Хлоя Чжао с драмой «Земля кочевников», Эмиральд Феннел с фильмом «Девушка, подающая надежды», Ли Айзек Чун (фильм «Минари»), автор фильма «Манк» Дэвид Финчер и Аарон Соркин с фильмом «Суд над чикагской семёркой». Победителем была признана Хлоя Чжао.

В категории «Лучший режиссёрский дебют» победу одержал Дариус Мардер с фильмом «Звук металла». Премия за лучшую режиссуру мини-сериала была присвоена создателю «Хода королевы» Скотту Фрэнку.

Лауреатом в категории «Лучший драматический сериал» стала режиссёр сериала «Родина» Лесли Линка Глаттер. Создателем лучшего комедийного сериала признана Сюзанна Фогель за работу «Бортпроводница».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Хлоя Чжао получила главную награду премии USC Scripter Award за лучшую киноадаптацию художественного произведения.