Козельск, Калужская область, , 11:32 — REGNUM В Калужской области следователи проверяют обстоятельства исчезновения 80-летнего жителя деревни Клюксы Козельского района, который ещё 20 марта ушёл на рыбалку, на реку Жиздра и не вернулся. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По имеющейся информации, мужчина рыбачил на тонком льду вблизи деревни, провалился под лёд и, не справившись с сильным течением реки, утонул. У пропавшего мужчины худощавое телосложение, на нём была темно-зеленая куртка, темно-синяя джинсовая жилетка, черные ватные штаны, а на руке имелись наручные часы.

В настоящее время на реке Жиздра производятся поисково-спасательные работы водолазами пожарно-спасательной службы. В связи с погодными условиями активный поиск под водой пока невозможен. Следователи проводятся необходимые действия.

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