Киев, , 11:00 — REGNUM Украинские силовики сообщили о гибели 10 апреля своего военнослужащего, а также о ранении второго военного в Донбассе в результате обстрела. Соответствующее сообщение было опубликовано 11 апреля в пресс-службе так называемой операции объединенных сил.

«Вблизи поселка Золотое-3 (населенный пункт в оккупированной Украиной части ЛНР — ИА REGNUM)…Вследствие…обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью… Еще один военнослужащий… получил пулевое ранение», — сообщает источник.

Раненному военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение.

«Состояние здоровья [военного]…средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

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