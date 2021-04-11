Колумбус, США, , 10:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

У «Чикаго» забитые шайбы на счету Алекса Дебринкэта (11-я минута, в большинстве), шведский форвард Карла Сёдерберга (18-я), Уайатта Калинюка (24-я) и Дилана Строума (37-я).

В составе «Коламбуса» голы забили Майкл Дель Зотто (2-я), Кэм Аткинсон (4-я) и Патрик Лайне (60-я, при игре 6×5).

Российские защитник и форвард «Коламбуса» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко, а также российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», проигравший прошлую встречу, 13 апреля снова сыграет «Коламбусом», потерпевшим второе подряд поражение.