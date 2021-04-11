Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM XV Юбилейный международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» стартует в Санкт-Петербурге 14 апреля. В этом году организаторы проводят его под девизом «Преодолевая COVID и расстояния», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Осенью 2020 года форум не состоялся из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. На этот раз участники, которыми станут лидеры журналистского сообщества России, а также репортеры и блогеры из разных стран, обсудят роль цифровых медиа в межкультурной коммуникации и то, чем характеризуется постковидное медиапространство.

В этом году «Диалог культур» пройдёт не только оффлайн, все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции, которая будет доступна на порталах и в социальных сетях.

В дни форума перед участниками традиционно будут открыты все залы и фонды Эрмитажа.

Как заявил председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, Эрмитаж — это знаковое место, где на протяжении 2,5 веков идёт диалог между культурами разных стран. «Здесь мы наблюдаем за постоянным диалогом между Тицианом, Рембрандтом, Пикассо — и учимся вести свой диалог. Эрмитаж — важная остановка в начале профессиональной деятельности молодых журналистов, позволяющая научиться культуре диалога», — отметил он.

Добавим, что в программу юбилейного медиафорума включена практическая конференция, демонстрация трансграничных мультимедийных проектов, фестиваль документальных короткометражных фильмов и фотовыставка «Я здесь живу». Участники смогут пообщаться с главными редакторами СМИ и общественными деятелями из России, поделиться опытом с представителями новых медиа евразийских стран. Во время работы «Диалога культур» решено анонсировать новый проект — международный мультимедийный конкурс «Петр I: окно в Европу».

Медиафорум завершится 16 апреля выездами в Псков, Великий Новгород и Выборг для создания репортажей о жизни Северо-Западного региона России.