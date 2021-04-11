Калгари, Канада, 11 апреля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанёс поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Демко А.И. Хоккей. 1979

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 5:0.

В составе победителей забитыми голами отличились Шон Монахан (24-я минута), Джонни Годро (31-я), шведский форвард Элиас Линдхольм (35-я, в большинстве), Марк Джордано (40-я) и Бретт Ритчи (54-я).

Отметим, в следующем матче «Калгари», этой победой прервавший свою серию из четырех поражений подряд, 14 апреля встретится с клубом «Торонто Мэйпл Лифс». «Эдмонтон» этим поражением прервал свою серию из двух подряд побед и 17 апреля сыграет с командой «Ванкувер Кэнакс».