Бишкек, , 10:27 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов местных органов власти (кенеши) и принял участие в референдуме по проекту новой конституции, сообщили 11 апреля в пресс-службе главы республики.

Жапаров проголосовал на избирательном участке №1053 города Бишкек.

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После голосования глава республики выступил перед представителями средств массовой информации, призвав граждан принять участие в выборах и референдуме.

По словам Жапарова, в процессе подготовки нового варианта основного закона страны принимали участие аксакалы (старейшины), академики, ученые-правоведы, которые по его словам «открыто обсуждали с общественностью содержание проекта» Конституции.

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