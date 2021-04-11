Сан-Хосе, США, , 10:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились Джефф Картер (12-я минута), Андреас Атанасиу (23-я), Алекс Иафалло (24-я) и Дастин Браун (40-я).

У «Сан-Хосе» голы забили Дилан Гэмбрелл (17-я) и швейцарский форвард Тимо Майер (53-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес», проигравший прошлую встречу, 13 апреля сыграет с клубом «Вегас Голден Найтс». «Сан-Хосе», который выиграл прошлый матч, в этот же день встретится с командой «Анахайм Дакс».