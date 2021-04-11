Москва, , 10:10 — REGNUM Объёмы продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России по итогам первого квартала 2021 года сократились на 2,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за первые три месяца 2021 года в России было продано 387,3 тыс. новых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи упали на 11,2 тыс. или 2,8%. Наиболее значительным (5,7%) падение продаж оказалось в марте.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что наиболее существенное падение продаж наблюдается в массовом сегменте. Среди причин замедления продаж эксперт указал рост цен, сохраняющийся дефицит некоторых моделей и неопределённость с повышением утилизационного сбора.

«Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса», — добавил Штэрцель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак заявил, что в 2021 году на российском авторынке ожидается небольшой рост продаж.