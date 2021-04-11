Нью-Джерси, США, , 10:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» расторг контракт со своим российским нападающим Никитой Гусевым. Об этом 11 апреля сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в соцсети Twitter.

В результате этого 28-летний хоккеист перешел в статус неограниченно свободного агента, при этом его соглашение с «Дэвилз» было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Вместе с тем, ранее «Нью-Джерсии» уже выставлял игрока, который с 20 марта не выступает в составе клуба, на драфт отказов, однако ни один из клубов не забрал нападающего себе.

Отметим, в нынешнем сезоне Никита Гусев сыграл в составе своего клуба 20 матчей, отметившись в них двумя забитыми шайбами и тремя голевыми пасами.