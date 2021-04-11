Донецк, , 10:26 — REGNUM Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Силовики вооруженных сил Украины обстреляли населенные пункты: Васильевку, Веселое, Новоласпу, и Октябрь, по которым было выпущено двенадцать единиц боевых припасов.

Боевики ВСУ атаковали населенные пункты Республики из минометов калибра 82 мм, гранатометов СПГ/РПГ, а также из стрелкового оружия.

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На данный момент не поступала информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры.

Напомним, в предыдущие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие в ДНР.

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