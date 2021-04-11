Рубцовск, Алтайский край, , 09:43 — REGNUM Информацией о том, что в Рубцовске после разговора с завучем из-за видео в «Тик-Ток» умерла 12-летняя ученица пятого класса лицея «Эрудит» заинтересовались уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональное министерство образования и науки. Об этом 11 апреля информирует телеграм-канал краевого правительства.

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Отмечается также, что утром 12 апреля специалисты выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный причем родителей учащихся лицея.

Ранее информацию о гибели ребёнка написали в социальных сетях. В частности сайт интернет-сообщества Barneos22.ru приводит данные о том, что из кабинета завуча мать с дочерью вышли в слезах. А уже дома девочка почувствовала себя плохо.