Ташкент, , 10:27 — REGNUM В Узбекистане за последние сутки от коронавируса были вакцинированы 40 359 человек, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Таким образом число вакцинированных в стране достигло 148 642.

Максимальное количество вакцинированных за прошлые сутки было зафиксировано в Ферганской области (10 868 человек).

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Напомним, в Узбекистане в предыдущие сутки от коронавируса были вакцинированы 25 207 человек.