Ташкент, , 10:27 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 198 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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84 922 случая инфицирования зарегистрировали в республике с начала пандемии.

Максимальное число инфицированных за сутки было выявлено в Ташкенте (130), в Ташкентской области (22), в Самаркандской области (20), в Республике Каракалпакстан (семь).

С начала пандемии в Узбекистане выздоровели 82 760 человек (174 человека за сутки).

На данный момент в медицинских учреждениях находится 1528 пациент, состояние 229 из них оценивается специалистами, как тяжелое, состояние 104 пациентов — как критическое.

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